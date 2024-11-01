Cuatro guardias civiles heridos en otra persecución a una narcolancha por el Guadalquivir

La violencia y la continua presencia de las 'gomas' del narcotráfico por la costa de Cádiz sigue dejando sus evidentes consecuencias. Y su riesgo. Y de nuevo, este riesgo ha sido el que han asumido los agentes que perseguían a unos narcos empeñados en alijar droga o hacer trasvases por la desembocadura del Guadalquivir. En este nuevo capítulo negro en la provincia otra vez relacionado con estas organizaciones criminales, cuatro guardias civiles han resultado heridos de diversa consideración, aunque ninguno de ellos grave, cuando perseguían a un
| etiquetas: narcotrafico , guardia civil , guadalquivir , andalucia
Tipo Trump?
Juez y verdugo?
La armada está para otras cosas , no seas ignorante.
Las cosas nacionales no la trata el gobierno nacional. Si quieres ayuda qué la pidan
O endurecemos las leyes o nos van a comer por los pies. Todo es un chiste
No estamos viviendo una segunda ley seca?
Tú te crees que con represión vas a acabar con el problema?
Con la cantidad de dinero que genera eso . Que está pringado a los políticos la policía los jueces y todo Dios.