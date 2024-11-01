Cuatro guardias civiles heridos en otra persecución a una narcolancha por el Guadalquivir

La violencia y la continua presencia de las 'gomas' del narcotráfico por la costa de Cádiz sigue dejando sus evidentes consecuencias. Y su riesgo. Y de nuevo, este riesgo ha sido el que han asumido los agentes que perseguían a unos narcos empeñados en alijar droga o hacer trasvases por la desembocadura del Guadalquivir. En este nuevo capítulo negro en la provincia otra vez relacionado con estas organizaciones criminales, cuatro guardias civiles han resultado heridos de diversa consideración, aunque ninguno de ellos grave, cuando perseguían a un