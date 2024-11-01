edición general
Cuatro guardias civiles heridos en otra persecución a una narcolancha por el Guadalquivir

La violencia y la continua presencia de las 'gomas' del narcotráfico por la costa de Cádiz sigue dejando sus evidentes consecuencias. Y su riesgo. Y de nuevo, este riesgo ha sido el que han asumido los agentes que perseguían a unos narcos empeñados en alijar droga o hacer trasvases por la desembocadura del Guadalquivir. En este nuevo capítulo negro en la provincia otra vez relacionado con estas organizaciones criminales, cuatro guardias civiles han resultado heridos de diversa consideración, aunque ninguno de ellos grave, cuando perseguían a un

etiquetas: narcotrafico , guardia civil , guadalquivir , andalucia
#10 soberao *
#4 A la Flotilla la atacaron con drones varias veces y no se envió ningún barco hasta que Italia decidió hacerlo, que no fue iniciativa española, sólo fue aprovechar que otros ya habían roto el hielo para hacer lo mismo.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
podrian poner ahi un buque de la armada, como no se corte eso de manera inmisericorde vamos acabar como la version de temu de Mexico
#2 CarlosSanchezDiaz
#1 la armada?
Tipo Trump?
Juez y verdugo?
La armada está para otras cosas , no seas ignorante.
plutanasio #6 plutanasio
#2 Ya tenemos barcos de la armada en el cuerno de áfrica en la operación atalanta, no se han cargado a nadie, es una medida disuasoria.
#9 CarlosSanchezDiaz
#6 esos son aficionados los narcos son otra liga.
#4 Katos
#1 buque de la armada para la. Flotilla.

Las cosas nacionales no la trata el gobierno nacional. Si quieres ayuda qué la pidan
Cehona #5 Cehona
Una red que cruce de lado a lado y a pescar.
#3 Katos
Y tirarles con un bazoca y que se vaya a la mierda.. Me parece la mejor opción.

O endurecemos las leyes o nos van a comer por los pies. Todo es un chiste
#8 CarlosSanchezDiaz
#3 y si legalizamos la mierda esa y se acabó el problema?
No estamos viviendo una segunda ley seca?
Tú te crees que con represión vas a acabar con el problema?
Con la cantidad de dinero que genera eso . Que está pringado a los políticos la policía los jueces y todo Dios.
SegarroAmego #12 SegarroAmego
#3 apoyo la moción
SegarroAmego #11 SegarroAmego
Son sus costumbres y hay que respetarlas
#7 dclunedo
Son Guardias Civiles no inmigrantes, nada que "Reivindicar aquí" continúen.
