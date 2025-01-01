edición general
Cuarenta años desde la sentencia del Constitucional que ordenó la retirada de las cadenas de Navarra del escudo vasco

Aunque quedan unos pocos vestigios del 'Laurak bat', el emblema original de la comunidad autónoma, desde 1985 se dejó en rojo un cuadrante del escudo para actar la resolución judicial

| etiquetas: constitucional , euskadi , navarra
ehizabai #1 ehizabai *
Y si el gobierno de España
Sigue en sus pretensiones
Se tomarán en Navarra
serias determinaciones.

Con Citruenigo, Murchante,
Ablitas también Barillas
Olite, Tafalla, Estella,
Cortes, Buñuel y Cascante,
Formemos una guerrilla,
Para marchar adelante.

Pues también se nos ofrecen,
Como si fueran hermanos,
Los valientes alaveses,
Vizcaínos y guipuzcoanos.

Viva las cuatro provincias
Que siempre han estado unidas.
Y nunca se apartarán
Aunque Gamazo lo diga.

¡Viva Navarra y sus fueros!

Coplas cantadas en Monteagudo, lo más sur de Navarra, en 1897. Los niveles a los que ha llegado la reescritura de la historia de Navarra merecen un lugar en el libro mundial de la sinvergonzonería.
victorjba #2 victorjba
Dios qué catetada.
