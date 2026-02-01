·
·
Cuando tu cuerpo se convierte en una cervecería: un estudio desvela los misterios del síndrome de autofermentación
Una investigación identifica las bacterias responsables de un raro trastorno que provoca intoxicación sin beber alcohol, y plantea una solución: el trasplante de heces.
síndrome de la autofermentación
cervecería
trasplante de heeces
ciencia
#1
OTANASIA
Me cuadra. Algo de eso tiene que estar ocurriendo en la sociedad. Es imposible que gente en sus cabales vote, defienda, se tatúe, etc., a lunáticos peligrosos como Trump, Ayuso, Netanyahu, Milei...Si la solución es la donación de heces. Donemos en masa toneladas de mierda para que la ingieran por vía oral.
#2
josde
Dupe o triple ya:
www.meneame.net/story/raro-sindrome-intestinal-emborracha-sin-beber-al
www.meneame.net/story/sindrome-intestinal-emborracha-sin-beber-alcohol
