Cuando tu cuerpo se convierte en una cervecería: un estudio desvela los misterios del síndrome de autofermentación

Una investigación identifica las bacterias responsables de un raro trastorno que provoca intoxicación sin beber alcohol, y plantea una solución: el trasplante de heces.

