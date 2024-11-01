·
16
meneos
36
clics
Cuando los trabajadores del faraón se rebelaron: la primera huelga laboral ocurrió en el Antiguo Egipto
La historia que relata los acontecimientos está recogida en el Papiro de la Huelga, conservado en el Museo Egipcio de Turín
etiquetas
huelga
faraón
egipto
papito
turín
14
2
0
K
220
cultura
9 comentarios
#1
cocolisto
Sin ugt ni Comisiones ¡así cualquiera!.
4
K
72
#6
Rokadas98
#1
serían los primeros fundadores de
CGT
0
K
7
#7
Macnulti_reencarnado
#1
a las mariscadas!!!!
0
K
7
#9
ElPerroDeLosCinco
#1
Estaban, pero no querían líos y se pusieron de perfil.
0
K
10
#5
Magog
Los escritos egipcios tienen un valor histórico brutal, como por ejemplo cuando hablan de los reinos que les ayudaron a derrotar a los pueblos del mar y a los israelitas los indican como pueblo, pero no como reino, porque eran técnicamente como los pueblos gitanos posteriores, un grupo social sin sitio propio, jamás han tenido un país.
Va un poco con calzado aquí, pero nunca está de mas recordarlo
2
K
42
#3
vicus.
Hace tropecientos mil años había más conciencia de clase de la que hay ahora.
0
K
20
#4
Asimismov
#3
había dos clases, el faraón y todos los demás, como en España.
1
K
16
#8
Macnulti_reencarnado
#3
hace falta un partido de berdadera hizquierda.
0
K
7
#2
Arzak_
¡Comonistas!
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
