edición general
1 meneos
35 clics

Cuando la reina Isabel II se convirtió en la impulsora de la impresión en 3D en el siglo XIX

Fue una técnica que apenas duró una década, pero combinando fotografía y escultura alcanzó un detalle nunca antes visto

| etiquetas: isabel ii , historia , españa , impresión 3d
1 0 0 K 12 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 12 cultura
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"24 cámaras captaban un gesto y a través de «la linterna mágica», aquellos negativos, al tiempo que se repasaban los contornos, se transformaban en esas esculturas en 3D mediante el corte de los materiales «en bruto». "

No he entendido un carajo.
Por cierto, esas dos lineas, es todo lo que se habla en este articulo, de la tecnica.
Eso, y que el titular es una chorrada, como un pino
0 K 10

menéame