Cuando el padre Benito (censor franquista) dio el visto bueno a una película gay  

Hablamos de 'Diferente', pieza de culto en el cine español por su rareza y atrevimiento. Estrenada en 1961, en pleno franquismo, sin problema alguno de censura. Es más. A los censores les encantó. Lo contaba su director, Luis María Delgado, en una entrevista para TVE: "La película se pasó a la censura y no nos cortaron ni un fotograma. El primero que salió fue el padre Benito y dijo: 'Es la primera película artística que he visto en mi vida'. No nos cortaron nada".