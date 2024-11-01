Cuándo un ave es pollita, pollona y gallina

La «pollita» es una hembra joven que aún no ha alcanzado la madurez sexual. Generalmente, es el ave que tiene entre 1 y 5 meses de edad. Durante esta etapa, las pollitas están en crecimiento y desarrollo. Por otro lado, la «pollona» se refiere a una gallina que ha alcanzado la madurez sexual pero que todavía es joven. Las pollonas suelen comenzar a poner huevos, aunque su producción puede no ser tan constante. Finalmente, el término «gallina» se refiere a la hembra adulta de la especie.