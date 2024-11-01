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Cualquier aplicación en versiones recientes de Android puede filtrar cierto tráfico (ENG)

Cualquier aplicación en versiones recientes de Android puede filtrar cierto tráfico (ENG)

Un error descubierto recientemente en Android 16 permite que cualquier aplicación filtre tráfico fuera del túnel VPN. Como se informó en la publicación El pequeño cañón UDP: una omisión de la VPN de Android 16 introdujo un error que permite que una aplicación maliciosa envíe tráfico fuera del túnel VPN, incluso con “VPN siempre activa” + “Bloquear conexiones sin VPN” activado. Esto afecta a todas las aplicaciones VPN, no solo a Mullvad VPN.

| etiquetas: aplicación , android , error , filtre tráfico , vpn
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