Cuál es el origen de las crecientes tensiones entre el papa León XIV y el gobierno de Donald Trump

Jesse Romero, presentador de un podcast católico conservador, dedica unas palabras mordaces para el papa León XIV. "El Papa debería decirnos cómo llegar al cielo. No tiene autoridad sobre el gobierno; tiene que mantenerse en su carril". Como partidario de Donald Trump, Romero está enojado por las críticas del Papa de origen estadounidense y los obispos de Estados Unidos a la política de deportaciones masivas del presidente. Dado que uno de cada cinco estadounidenses se identifica como católico, la Iglesia desempeña un papel importante ...