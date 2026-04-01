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Por qué es crucial la batalla de Budapest (y por qué es difícil ganarla)

Por qué es crucial la batalla de Budapest (y por qué es difícil ganarla)

El blindaje construido por Orbán a lo largo de tres legislaturas dificultan la victoria de la oposición, a pesar de que muchos sondeos le otorgan un margen amplio de victoria en las elecciones del 12 de abril

| etiquetas: hungría , elecciones , orbán
7 2 1 K 72 politica
7 comentarios
7 2 1 K 72 politica
Fedorito #6 Fedorito *
#3 ¿Existe algún impedimento para que los húngaros no puedan votar libremente? Hasta donde yo se creo que no.
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Fedorito #1 Fedorito *
Llamadme loco, pero igual es que la mayoría de húngaros quieren seguir votando a Orban, son pequeños fallos de la democracia que no siempre ganan los que nosotros queremos.
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#2 Perrota
#1 Si quieren seguir votando a Orban, lo votarán y ganará. No veo el drama.
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ostiayajoder #3 ostiayajoder *
#1 No.

Es un poco como Trump haciendo q las mujeres tengan problemas para votar, pq porcentualmente son democratas o complicando/prohibiendo el voto por correo pq historicamente es muy democrata...

Se llama democracia iliberal, juegan a eso. Formalmente hay una democracia pero no todas las opciones tienen las mismas oportunidades/derechos.

Y por eso habla el articulomde q.'es dificil ganarla' (asi sin leerlo, por lo q conozco de Hungria)

PD: efectivamente. Va de eso.

Aconsejo su lectura para saber q pasa en Hungria Y Q NOS ESPERA AQUI. A estos, cuando llegan, no los sacas ni con agua hirviendo.
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Veelicus #4 Veelicus
Bueno... ya veo la jugada, si por lo que sea gana Orban ya tenemos preparado el ataque mediatico: "Fraude electoral!!!"
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ostiayajoder #5 ostiayajoder
#4 Si pierde: Golpe.de.Estado, como Trump o Bolsonaro.

Ademas: nadie habla de fraude electoral, sino de democracia i-liberal. Una autocracia. Hara lo q lleva haciendo un monton de años para no perder.
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Veelicus #7 Veelicus
#5 Vamos, que es imposible que Orban gane no?, para que votan entonces???
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menéame