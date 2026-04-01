Por qué es crucial la batalla de Budapest (y por qué es difícil ganarla)

El blindaje construido por Orbán a lo largo de tres legislaturas dificultan la victoria de la oposición, a pesar de que muchos sondeos le otorgan un margen amplio de victoria en las elecciones del 12 de abril
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Es un poco como Trump haciendo q las mujeres tengan problemas para votar, pq porcentualmente son democratas o complicando/prohibiendo el voto por correo pq historicamente es muy democrata...
Se llama democracia iliberal, juegan a eso. Formalmente hay una democracia pero no todas las opciones tienen las mismas oportunidades/derechos.
Y por eso habla el articulomde q.'es dificil ganarla' (asi sin leerlo, por lo q conozco de Hungria)
PD: efectivamente. Va de eso.
Aconsejo su lectura para saber q pasa en Hungria Y Q NOS ESPERA AQUI. A estos, cuando llegan, no los sacas ni con agua hirviendo.
Ademas: nadie habla de fraude electoral, sino de democracia i-liberal. Una autocracia. Hara lo q lleva haciendo un monton de años para no perder.