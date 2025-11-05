edición general
1 meneos
5 clics

Cruceristas, navieras y tripulantes gastan 1,8 millones al día

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) encargado por la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA) y el Port de Barcelona estima que el año pasado la actividad de cruceros en la ciudad supuso un impacto económico global de 1.200 millones de euros.

| etiquetas: cruceros , barcelona
1 0 0 K 14 Economía
3 comentarios
1 0 0 K 14 Economía
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) encargado por la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA) y el Port de Barcelona

Claro, claro
0 K 13
Yoryo #1 Yoryo
Que curioso, de los daños y los efectos "secundarios" no dicen nada en los medios. Si las navieras pagan los estudios ¿se espera algún resultado negativo para quien paga? Después, untada a los medios y publirreportajes, mientras a meter la mierda debajo de la alfombra.
0 K 12
ChatGPT #3 ChatGPT *
#1 lo he contado varias veces, mi dentista trabaja en una universidad como investigador. me cuenta que Marcas de dentrificos y colutorios les piden estudios y en el contrato pone específicamente que el solicitante del estudio ( la marca) se reserva el derecho a que se publique o no.

Ya no es que paguen y el estudio esté sesgado, es que como no digan lo que quieren, además no cuenta ni como publicado para el investigador. Cobrará, pero no publicará, y eso en España es caso mortal para cualquier investigador

Triple incentivo para que el estudio diga lo que tiene que decir, el dinero, el que no publicas y el que al final solo hay estudios positivos porque los demás desaparecen
0 K 10

menéame