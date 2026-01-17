Croquetas de setas y nueces

Lo prometido es deuda...

Esta parte cada cual se la tiene que gestionar como buenamente pueda. Yo en otoño cual ardilla desquiciada recojo nueces.

Saco caja y a cascar, el resultado 123 gramos. Y no llegué al 25 porque estaba hasta el higo. Y aún así la proporción quedó bien.

Una vez consigues sortear el tedio de partir las nueces, las metes en una bolsina zip y con un rodillo las apalizas. Saca tu ira!!! (Pero no mucho que no queden como polvo)

Y ya luego a tostar. Y cuando estén las dejas donde no estorben y sigues con lo siguiente.

Cortar setas, un bol, tazón de desayuno o como lo llameis. Y media cebolla. Que procedes a pochar y dos minutos después añade las setas y cuando esté todo bien hecho...

Añades las nueces, sal y pimienta y lo dejas a fuego bajo hasta que esté seco.

Y empezamos bechamel:

100 gr mantequilla

700 ml de leche entera

100 gr harina tamizada (esto es importante)

Derrites la mantequilla y cuando esté liquida le echas la harina tamizada y revuelves con ganas.

(Pero ojo! Esto es una maratón. Sed listos no gasteis toda la energía de primeras. Sin prisa pero sin pausa)

Vais incorporando la leche a poquitinos, cuando este bien integrada echáis un poco más y nunca, nunca, nunca se deja de revolver.

Cuando ya no quede leche echar sal. Tiene que quedar suave, cremosa, sin grumos.

Llegados a este punto se mezcla con las nueces, setas y demás y se extiende sobre una bandeja. Se tapa con film, es importante que esté en contacto con la bechamel, así evitar que quede costra dura en la parte de arriba.

Y ya cuando enfrie un poco a la nevera. Yo lo tuve unas siete, ocho horas y cuando lo saqué estaba perfect.

Y procedemos al tedio de enhuevar y panrrallar.

Y aquí cada maestrillo tiene su librillo. Yo corto cuadradinos, les doy una primera pasada por pan rallao para evitar quedar pegañosa. Les doy forma, huevo y pan rallao.

Las dejo así colocadas y evitando que se toquen porque tal como están las meto la congelador. Y mañana cuando estén como una piedra las meto en bolsita zip y ocupan menos espacio.

Freír y Chim Pum!

(Están ricas como ellas solas! Cremosinas con esa nuez que te encuentras y le da un poco de textura crunch pero sin joder la suavidad de la croqueta)