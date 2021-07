Crítica a Menéame por el baneo de La Última Hora

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La Última Hora ha sido baneada en Menéame por segunda vez dado el cambio de nombre de dominio, en teoría por spam (no queda claro), y en un artículo anterior que cito a continuación se indican una serie de razones por algunos meneantes y sin que la administraión ni dirección de Menéame argumente los motivos de peso. No me parece correcto y expondré aquí mi razonamiento de lo que pueda estar ocurriendo con ese medio de comunicación.

Artículo en el que se da a conocer que fue baneado por segunda vez

Todo esto trae como origen unos artículos relacionados (y criticados) sobre la supuesta "propaganda de Podemos", en los que, a diferencia de generarme suspicacia a la web me hicieron descubrir o entender otra línea de investigaciones:

Qué es La Última Hora y por qué tanta polémica

La Última Hora se define a día de hoy de la siguiente manera:

LUH Noticias! es un medio de comunicación sin ingresos por publicidad ni de bancos ni de multinacionales ni de ningún otro tipo, un diario digital libre de esos grandes poderes y que depende sólo de ti. Aquí encontrarás un equipo de profesionales que consideramos fundamental dar un paso al frente para proteger y cuidar nuestra democracia y la pluralidad de nuestra sociedad con información veraz y rigurosa, sin miedo a mirar de tú a tú a la cloaca mediática y señalar a los grandes poderes. Un equipo dispuesto a trabajar cada día por la información de calidad y el progreso social, en un medio de comunicación independiente que se debe sólo a la gente.(sic) luhnoticias.es/quienes-somos/

Ha sido tachado de publicidad al servicio de la formación política Podemos dado que la directora, Dina Bousselham, fue miembro de dicha formación desde 2014, pasando por el caso tan sonados como polémicos como el de la tarjeta de memoria denunciado en noviembre de 2015 (y todavía abierto el caso a día de hoy), hasta mayo de 2020, fecha en la que deja la formación para dedicarse al medio y lo cual es cierto que hubo un intervalo en el que pudo haberse ejercido periodismo y política a la vez.

La Última Hora ha dejado de estar en igualdad de condiciones en Menéame al resto de la mayor parte de medios de comunicación, prensa, blogs o cualquier sitio legítimo para dar a conocer, a base de publicación de historias, cualquier artículo que no viole una serie de normas de sentido común, eso significa que no se trata de un muro de pago general, de publicidad, de una página delictiva o similares, sino de un medio de comunicación e investigación como muchos otros en el que, a diferencia de la falsa idea generada, no se habla exclusivamente de Podemos ya que incluso recuerdo algún caso remoto en que se han puesto del lado del PSOE (alguna crítica de formaciones conservadoras), y además que tratan otros temas.

De todas formas quizá sí exista tendencia a defender el ala "izquierda" aunque ello suponga criticar al PSOE pero creo que, como toda página web y línea perodística, están en su legítimo derecho y no por ello deben ser crucificados ni repudiados, es más, la transparencia demostrada en tiempos de coalición se hace ejemplar. Aunque tenga una línea probablemente afín a la formación morada, yo personalmente no puedo considerarlo un "panfleto" y menos desmerecedor de ser notificado en Menéame, algo que ya fui advirtiendo en otras ocasiones incluso en hilos en los que se citaba a la administración de esta web:

Numerosas portadas en Menéame

En tiempos de desbloqueo, sus noticias han llegado a ser portada un número elevadísimo de veces, pero con esta estrategia se impide, por 2ª vez, el derecho a conocer por meneantes (validados o anónimos) nueva información, mientras por otro lado se permiten orígenes como Yahoo o agregadores de noticias como el MSN de Microsoft, ambas con casos de acusación por espionaje a sus espaldas, algo que invito a la administración de Menéame así como a su dirección a que expongan aquí las razones. De otra forma sólo pensaré que se pretende, a toda costa, silenciar una parte importante de lo que le importa o interesa a la gente.

Si se considera "spam" el hecho de que un medio como La Última Hora ("sin ingresos por publicidad ni de bancos ni de multinacionales ni de ningún otro tipo") pero que este tenga una línea afín a un partido político o ideología, aunque su directora haya pertenecido en algún momento a dicho partido político, en ese caso y de forma igual de injusta algunos medios también deberían ser bloqueados en menéame que además sí puedan tener ingresos por publicidad u otras financiaciones que, de hecho, sí podrían entorpecer la realidad en sus redacciones, como por ejemplo:

elplural.com: Angélica Rubio, PSOE, totalmente afín

larazon.es: Francisco Marhuenda, PP, totalmente afín

Estos son así de primera mano los que conozco, pero probablemente habrán más. De hecho, y hablando de El Plural, en LUH han hecho recientemente una crítica por una noticia en la que un medio (justo citdo aquí arriba curiosamente, de elplural.com) por las cifras de audiencia de Las cosas claras.

Dicho de otra forma, reto a la administración y a la dirección de Menéame a que desbloquee medios como LUH e incluso de ser necesario también a OKDIARIO, por qué no. De esta forma podríamos comprobar cuántas noticias llegan a portada de los unos y los otros, cuántas otras son filtradas por nosotros mismos y cuántas acaban por los suelos. Pero ojo, ya se conoce quién de estos difunde "supuestamente" mentiras, bulos o ira, además de tener una financiación de lo más controvertida (al igual que podría suceder con Al Rojo Vivo), lo cual no se proyecta en realidad ninguna clase de equidistancia entre ambos medios. Por mi parte, si Okdiario se desbloquease, por razones evidentes ya expuestas por aquí mismo tengo claro por mi parte qué sucederá en caso de encontrarme sus noticias.

No es ningún medio imprudente

Pido sinceridad y comprensión. ¿De verdad hemos de creer que La Última Hora merece ser baneado al nivel de lo que podría representar una página web de venta de armas, de petición de ingreso de dinero al acceder, vulneración de protección de datos, recepción de códigos de intrusión y propagación de virus o troyanos, adoctrinamiento por ideología, sectarismo, fraude, etc.? Aunque no recopilen un abanico gigantesco de material de lectura así como numerosos redactores de varias categorías, en realidad desempeñan un papel importante de investigación y en defensa de la posición de izquierda real de este país, que está seriamente dañada y parece que cada vez va a peor con el ejemplo de la reciente destitución de Jesús Cintora en TVE excusando el momento de la entrada de los JJ.OO. de Tokyo.

Para casos de vulneración de datos o espionaje, sí hubieron y serios pero en casos (empresas) como los que en sus momentos fui advirtiendo de Google/Youtube o Microsoft y que en realidad deberíamos estar preocupados y a los que sí habría que echar el ojo.

Prensa de "izquierda"

En cuanto a mi relación personal con el medio de Dina debo señalar que no tengo ninguna, no conozco a nadie de nada y que, por afinidad, como evidentemente me pasa en todos sitios y supongo que es algo que también sucede con todos, existen noticias que no me llaman la atención e incluso no comparto, pero eso no le quita su veracidad y que a mucha otra gente sí le interese o le dé un valor, lo cual tiene todo el dereho a retirarse de la lista negra; de lo contrario esta anulación sólo consigue silenciar investigaciones o información que poco, peor, tarde o incluso nada puedan darse en otra parte. Se "intuye" además que, en realidad, la línea de información de izquierda está silenciada o intervenida en España, y esto es algo que hbría que poner en análisis. Basta con leer el mismo titular de Cintora: "nos quitaron con un gobierno y nos quitan con otro".

Menéame no debe sumarse a esta barbarie, porque coincide que un medio de izquierda con profesionales que no recibe ningún tipo de ingreso por publicidad puede ser muy complicado de mantener, reconociendo así cierta preocupación por las élites y la oligarquía. Ojo, con esto no quiero desmerecer a muchos otros profesionales que también realicen una buena o excelente labor periodística y/o de investigación pese haber sido contratados por gigantes de prensa o comunicación con intereses publicitarios, esto que vaya por delante. Evidentemente seguiremos colocando fuentes de otros medios, pero si La Última Hora se termina por definir como legítima en Menéame y se retira de la lista negra no habrá sustitución, simplemente competencia y de la sana, sin la intención de vender ningún producto político.

Propuesta de diálogo

Dicho esto, desde aquí y de forma totalmente inusual dado que imagino que no es algo que se haya dado nunca anteriormente, lanzaré una propuesta a la directora de La Última Hora: Dina, está visto que algunos usuarios de por aquí tienen cierto recelo a tu medio de comunicación, creen que sois únicamente de Podemos, que vivís u os desvivís por o para esta formación o algo parecido, incluso que cometéis sesgo informativo. Te invito a ti también a que comuniques tus impresiones, para que de esta forma si se pudiera hacer algo para cambiar esa percepción de lo que hace tu diario se haga. Ya tenemos aquí a tres citados a comparecer de forma recomendada:

Administración de Menéame

Dirección de Menéame

Directora de La Última Hora, Dina Bousselham

A veces da la sensación de que se deban abrir nuevas investigaciones para desmentir cualquier cosa o movimiento relacionado con Podemos o noticias afines a ellos sin que en realidad afecte en nada cotidiano sino más bien al contrario, siendo de interés general, pero me temo que con Podemos en particular ya se han abierto toda clase de investigaciones, sólo faltaría desmentir el color de sus alfombras o que no les traten de espías rusos que envíen información en tiempo real, y es que a este ritmo ya...