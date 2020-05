laultimahora.info: la nueva web de propaganda de Podemos... ahora oficial

Hace unas semanas escribí un artículo sobre un medio de reciente creación (justo en mitad de la cuarentena) con claros tintes propagandísticos a favor de Pablo Iglesias y Podemos. El artículo fue un éxito... de negativos, con 237 en total. A pesar de ello, el artículo se mantuvo abierto en la sección gracias a los 750 meneos.

En los comentarios de ese artículo, se me acusó de ser partidista, conspiranoico, de no tener pruebas para acusar al medio de ser simpatizante de Podemos, o de que Podemos estuviera detrás de la web.

Hoy, dicha web, ha hecho una especie de "lanzamiento oficial", añadiendo nombres (algo que criticaba) aunque sólo de su dirección y colaboradores (los redactores siguen sin firmar las noticias).

Pues bien, la directora de laultimahora.info es ni más ni menos que Dina Bousselham. Quizá recordéis ese nombre, porque en el pasado, le robaron el móvil en una presunta red de espionaje orquestada por Villarejo para obtener información confidencial sobre la estructura y las comunicaciones entre los miembros del partido morado. Bousselham es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesora de Pablo Iglesias desde sus principios como parlamentario europeo, llegando a estar a los mandos de Podemos Madrid. A pesar de no ser periodista, ha colaborado en varios medios de corte progresista.

Entre los colaboradores o las "firmas" de la nueva web, encontramos a Jose Manuel Martín Medem. Periodista de carrera, representó a Izquierda Unida en el Consejo de Dirección de RTVE en la última etapa de Felipe González, y es director de Mundo Obrero, el "periódico" del Partido Comunista de España. Como dato curioso, tuvo sus más y sus menos con Alfredo Urdaci, director por entonces de los Servicios Informativos de TVE. Medem era director coordinador de informativos internacionales, y Urdaci decidió fusionarlos con la redacción del Canal 24 horas. Al final, Medem acabó de corresponsal... en Cuba.

Otro de los colaboradores es Nega (Ricardo Romero), cantante de Los Chikos del Maiz, articulista en Kaosenlared y blanco común de amenazas de filofascistas y totalitaristas (incluyendo algunas feministas) por su forma "pasional" de expresarse.

Juan Tortosa, otra cara conocida para aquellos a los que les gustasen los debates de La Tuerka, firma también en el diario. Un periodista de dilatada carrera, casi siempre ligada a los medios de izquierdas, incluyendo el departamento de prensa de UGT Andalucía.

Y por último, tenemos a Alejandra Jacinto, otra licenciada en Ciencias Políticas además de Derecho. A pesar de ello, no suele estar vinculada a la política de forma directa, aunque pertenece a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas [sic] de Madrid.

Más allá de las firmas, están los redactores de noticias, aunque no incluyen su nombre en los artículos que publican. Me consta que "por culpa" de mi artículo, alguien pensó que no era buena idea dar tanta opinión y tanta noticia sin mostrar a su autor... y uno de ellos decidió echarse p'alante.

Raúl Solís es periodista por la Universidad de Sevilla. Su periodismo es, por llamarlo de alguna forma, "raro". Raro porque suele ser muy sesgado, más cercano a la opinión que a la información, cuando en mi opinión podría ser bastante mejor profesional si no intentara dejar su impronta ideológica cercana a la extrema izquierda en sus artículos, lo que le hace parecer una especie de Tomás Roncero de la política.

Otro redactor es Abel Álvarez, también periodista, colaborador en otros medios de tendencia progresista, y miembro de Podemos Extremadura. Tiene cuenta en Menéame, y suele menear sus propios artículos, además de algunos de los de sus compañeros, o con contenido con el que simpatiza.

También sigue colaborando Miguel Charisteas (supongo que ahora con su permiso), una especie de humorista o artista de la performance al que Un Tío Blanco Hetero ya le ha dedicado un vídeo. Cuando el primero en criticarte es un youtuber vocinglero en un disfraz de espermatozoide, mal vamos...

Con esta plantilla, y por lo demostrado hasta ahora por la dirección, todo parece indicar que laultimahora.info tendrá la misma seriedad, credibilidad y objetividad que OK Diario, solo que en el "otro lado" del espectro político. Una muestra de que su intencionalidad no parece ser trabajar como medio informativo independiente es esto, que nunca antes había visto en otro medio de los que se consideran serios y a la vez plurales: un artículo en el que añade su propia entradilla a un artículo de CTXT, enlazándolo a continuación. Quizá laultimahora.info, en un futuro no muy lejano, le quite el puesto a Menéame como agregador de noticias de corte progresista... pero sin posibilidad de votarlas negativo. Uf, veo a muchos frotándose las manos.