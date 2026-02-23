"Cristianos, su fundamento es el judaísmo. Los judíos construyeron el mundo libre."

Newsmax, un canal de noticias conservador estadounidense, muy pro-Israel y alineado con la derecha republicana. Este canal ha sacado un vídeo que ha provocado un escándalo. Esto forma parte de una narrativa que se escucha mucho en ciertos medios conservadores/evangélicos estadounidenses desde hace décadas, pero que se ha intensificado mucho en los últimos años (especialmente desde 2023-2026 con los conflictos en Oriente Medio). La idea es promover el sionismo cristiano o cristianismo sionista, que sostiene que:

El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo (lo cual es históricamente cierto en cuanto al Antiguo Testamento y Jesús siendo judío).

Pero van más allá: afirman que apoyar al Estado moderno de Israel (políticamente, militarmente, económicamente) es un mandato bíblico para los cristianos.

Algunos llegan a decir que Israel es clave para la profecía del fin de los tiempos (el "rapto", la segunda venida, etc.), y que bendecir a Israel trae bendición divina.

El vídeo señala que los cristianos, su fundamento está en el judaismo. Que los judíos construyeron el mundo libre. Su salvación es es Israel. Mientras vemos carteles que señalan "No puedes ser cristiano y antisemita". Como si no matasen miles de semitas o fueran islamófobos, siendo los árabes semitas.

Este es el nivel de manipulación que sufren los estadounidenses para que desde la muerte de JFK cada año destinen billones a Israel y sus guerras que les dan millones en beneficios, como señalaban algunos archivos de Epstein.

