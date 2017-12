La crema de semen es la leche

Baba de caracol, placenta, sangre de doncellas vírgenes … una ya no sabe con qué embadurnarse para que su piel siga conservando la tersura de la adolescencia. Siempre he sentido debilidad por Cleopatra, así que estaba dispuesta a comprarme una burra y ordeñarla hasta que me enteré de que hay otra leche buenísima para la piel y mucho más fácil de extraer: la de hombre. Una compañía noruega ha descubierto que el semen es una crema antienvejecimiento maravillosa.