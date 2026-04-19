El creciente impulso para ampliar algunas prestaciones estadounidenses a los soldados de las FDI [EN]

En Estados Unidos ha surgido una verdadera iniciativa política para ampliar ciertas protecciones legales a los estadounidenses que prestan servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En 2024, varios miembros del Congreso presentaron el proyecto de ley H.R. 8445, que modificaría la legislación federal «para establecer que los ciudadanos estadounidenses que prestan servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel puedan acogerse a determinadas protecciones relacionadas con dicho servicio». Según la legislación vigente, las prestaciones para