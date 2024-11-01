edición general
El Corte Inglés despide a una trabajadora con 30 años de antigüedad por apropiarse de un tester de perfume Chanel: es improcedente y cobrará 73.181,22 euros de indemnización

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha declarado improcedente el despido disciplinario de una trabajadora de El Corte Inglés, con casi 30 años de antigüedad, que fue cesada por apropiarse de un tester de perfume Chanel en su centro de trabajo de Palma de Mallorca. Para el Tribunal, el hecho de que se apropiará la muestra era sancionable, pero no compartió el modo en que se tramitó el despido, al considerar que se vulneró su derecho a ser oída previamente, tal y como exige el Convenio 158 de la OIT.

#1 astur365_628eed2f50e0f
Mensaje para los demás trabajadores: no nos importa la antigüedad que tengas o lo que tengamos que pagarte , será por perres
Waves #2 Waves
No sé cómo será un tester de esos, pero seguro que una puta mierda que tirarán cada dos por tres a la basura.
