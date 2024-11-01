Correos internos revelan que Ticketmaster ayudó a los revendedores a inflar los precios [eng]

La Comisión Federal de Comercio demandó el jueves a Live Nation y Ticketmaster, alegando que las empresas trabajaron tácitamente con revendedores para lucrarse inflando los precios de las entradas en el mercado secundario. En lugar de bloquear la reventa, Ticketmaster supuestamente proporcionó soporte técnico para ayudar a los llamados revendedores a exceder los límites de entradas "falsos" que aparentemente solo se aplicaban a los clientes genuinos que compraban entradas para ver eventos.