Corredor Ferroviario Bioceánico Central: Fuente de integración económica para Suramérica

El Corredor Bioceánico Central como proyecto de integración, busca desarrollar la interconexión regional y el desarrollo del transporte multimodal. Este megaproyecto, respaldado por el Ministerio de Transporte de China y el Grupo de Ferrocarriles Estatales, reconfigurará la logística regional. La ferrovía podría eventualmente incluir a Bolivia mediante un ramal de empalme. Argentina, por ahora, queda fuera del proyecto, aunque en el futuro podría conectarse por el trazado del Belgrano-Cargas, -red que estaba incluida en el programa de ...