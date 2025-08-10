Corinto: la capital sexual de la antigua Grecia [Eng]  

La antigua ciudad griega de Corinto no solo era famosa en el mundo antiguo por su riqueza y su ambiente cosmopolita. Era famosa por su moral relajada, la libertad sexual de sus ciudadanos y visitantes, y los supuestos hábitos pecaminosos de su gente. El geógrafo griego Estrabón, quien escribió sus obras a principios del siglo I d. C., afirmaba que el templo empleaba a unas mil hierodouloi. Estas eran esclavas del templo que servían como prostitutas sagradas dedicadas a la diosa del amor, Afrodita