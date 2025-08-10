edición general
Corinto: la capital sexual de la antigua Grecia [Eng]

Corinto: la capital sexual de la antigua Grecia [Eng]  

La antigua ciudad griega de Corinto no solo era famosa en el mundo antiguo por su riqueza y su ambiente cosmopolita. Era famosa por su moral relajada, la libertad sexual de sus ciudadanos y visitantes, y los supuestos hábitos pecaminosos de su gente. El geógrafo griego Estrabón, quien escribió sus obras a principios del siglo I d. C., afirmaba que el templo empleaba a unas mil hierodouloi. Estas eran esclavas del templo que servían como prostitutas sagradas dedicadas a la diosa del amor, Afrodita

themarquesito #1 themarquesito
Lo que ocurre en Corinto se queda en Corinto.
extremofilosimpatucos #5 extremofilosimpatucos
#1 Pues las buenas costumbres deberían mantenerse y extenderse.
#2 astur365_628eed2f50e0f
Un chiste romano sobre los griegos, están los griegos en una orgia y entra una mujer
Asimismov #3 Asimismov
Será la segunda capital del sexo, después de Atenas que sigue dando polculo a los griegos y griegas después de 2500 años.
#4 Madmaxi
Quien controla a las putas tiene el poder... manual del buen presidente.
extremofilosimpatucos #6 extremofilosimpatucos
Otra sodomita?
