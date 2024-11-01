Convierte el CASIO F91W en reloj inteligente con este modulo OLLEE WATCH  

¿Sabías que tu reloj Casio F91 W se puede convertir en un smartwatch? Casio F91W, uno de los relojes más icónicos y más vendidos de la historia. Su historia es fascinante entre una mezcla de diseño simple, tecnología, buen precio y una popularidad que fue pasando de generación en generación. El F91 W nació en 1989 en Japón. Su misión principal era crear un reloj confiable, funcional y económico. Sus principales funciones son cronómetro, calendario, alarma, resistencia al agua y algo muy importante que lleva una pila CR2016 capaz de durar 7 años