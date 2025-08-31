El consumo de pescado cae un 30% en una década y aboca al cierre a más de 5.000 pescaderías en España

El consumo de pescado en España no deja de desplomarse desde hace años. De los 26,4 kilos que cada persona comía anualmente en 2014, a apenas 18 kilos en 2024, casi un 32% menos. Ha supuesto, entre otras cosas, el cierre de unas 5.000 pescaderías en España, un tercio de las que existían en 2007. Aunque parte del consumo de pescado se realiza fuera del hogar, en 2023 ese consumo extradoméstico fue de unos 6 kilos anuales por persona. "Si se compra pescado de temporada, en vez de siempre lo mismo, posiblemente encontrará precios razonable".