En construcción, (José Luis Guerín, 2001) | España en Libertad  

En construcción, (José Luis Guerín, 2001) En un emblemático barrio popular de Barcelona, amenazado por un plan de reforma, se emprende la construcción de un bloque de viviendas. Este hecho permite conocer la intimidad de una construcción. En este proceso, se advierte que la mutación del paisaje urbano implica también una mutación en el paisaje humano y que en este movimiento se pueden reconocer ciertos ecos del mundo. youtu.be/kTeyU2Yfi_g?si=ovEolyCWcHmV1wVq
Lo que nos queda es un documental lúcido, muy rico en cuanto a temas (la muerte, el amor, la religión, el paso del tiempo…), que enfrenta con complejidad los claroscuros del desarrollo económico de las ciudades, y que acaso resulta siniestramente premonitorio de la tremenda crisis
… » ver todo el comentario
Gracias #0
edit: me permito recomendar a colación otra un poco más antigua (1993) pero que cargada de humor, critica social y mensaje pone sobre la mesa la vivienda y el derecho a ella.
es.wikipedia.org/wiki/La_estrategia_del_caracol
...y aun no he visto