En construcción, (José Luis Guerín, 2001) | España en Libertad

En construcción, (José Luis Guerín, 2001) En un emblemático barrio popular de Barcelona, amenazado por un plan de reforma, se emprende la construcción de un bloque de viviendas. Este hecho permite conocer la intimidad de una construcción. En este proceso, se advierte que la mutación del paisaje urbano implica también una mutación en el paisaje humano y que en este movimiento se pueden reconocer ciertos ecos del mundo. youtu.be/kTeyU2Yfi_g?si=ovEolyCWcHmV1wVq

Pacofrutos
En el año 2001 el outsider Jose Luis Guerín salta a la palestra con este su primer documental, En Construcción, un esforzado trabajo documental de más de tres años de elaboración que le valió el premio Goya.
Lo que nos queda es un documental lúcido, muy rico en cuanto a temas (la muerte, el amor, la religión, el paso del tiempo…), que enfrenta con complejidad los claroscuros del desarrollo económico de las ciudades, y que acaso resulta siniestramente premonitorio de la tremenda crisis

autonomator
La recuerdo con mucho cariño. En esa época la vi con los ojos de un joven contestatario y con ansias de revolución.
Gracias #0

edit: me permito recomendar a colación otra un poco más antigua (1993) pero que cargada de humor, critica social y mensaje pone sobre la mesa la vivienda y el derecho a ella.
es.wikipedia.org/wiki/La_estrategia_del_caracol
Pacofrutos
#5 La vida hace ventitantos años. Hipnótica. No es de hace demasiado tiempo, pero todo era diferente. Aún manejables pesetas cuando se rodó. No había móviles, al menos no como poco después. Y las personas todavía no eran conscientes de el gran cambio. Niños que aún jugaban en las obras cuando desaparecían los obreros. Bares y tascas con abuelos singulares, y ambiente de barrio dentro de una ciudad que ya no volvería a ser igual. Nada volvería a ser igual. Ni los cigarros, ni los niños, los vecinos, los currelas, los bares...Un documento de la ultima inocencia irrecuperable, y que es de anteayer. La vi hace casi veinticinco años y la volví a ver hace dos días. Y parece mentira que en tan poco tiempo hayan cambiado tantas cosas.
TusCataplines
Una de esas peliculas que siempre digo que tengo que ver, incluso la tengo en dvd...
...y aun no he visto
Pacofrutos
#4 Pues deberías no aplazarlo. Apostaría a qué te va a sorprender más de lo que puedas creer.
cajadecartonmojada
Me gustó mucho cuando la vi en su día, pero tenía entendido que no era realmente un documental porque algunas de las personas que salen eran actores novatos a los que sí se les dió un guión para forzar algunas interacciones, como el peón marroquí que está dándole la turra al albañil veterano.
GeneWilder
