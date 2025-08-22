Conspiraciones sobre los montes quemados: ¿qué dice la ley?

En redes sociales ha ganado presencia en los últimos días los mensajes que especulan con qué hay detrás de los incendios de este verano en España. En VerificaRTVE hemos consultado con expertos para explicar qué dice la legislación sobre el uso futuro de los terrenos incendiados, los límites y las excepciones. La ley de Montes prevé el cambio de uso del suelo forestal quemado "siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto" o, excepcionalmente, por razones imperiosas de interés público de primer orden.