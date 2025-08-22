edición general
Conspiraciones sobre los montes quemados: ¿qué dice la ley?

En redes sociales ha ganado presencia en los últimos días los mensajes que especulan con qué hay detrás de los incendios de este verano en España. En VerificaRTVE hemos consultado con expertos para explicar qué dice la legislación sobre el uso futuro de los terrenos incendiados, los límites y las excepciones. La ley de Montes prevé el cambio de uso del suelo forestal quemado "siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto" o, excepcionalmente, por razones imperiosas de interés público de primer orden.

#1 Pitchford
Los expertos valoran que la ley funciona y que no se han dado apenas casos de aprovechamiento de las excepciones previstas en la legislación para permitir el cambio de uso del suelo quemado.
sotillo #2 sotillo
La derecha con tal de no quedar como lo que son se abrazan a cualquier bulo, la vergüenza que dan es escándalosa
Niessuh #3 Niessuh *
Que manía con buscar conspiraciones e intereses ocultos solo para sentirte que eres especial y más inteligente.

La realidad es sencilla: ha llovido un huevo este invierno en la vertiente atlántica de la península, ha crecido maleza a lo bestia y ahora tras semanas de calor extremo, se ha secado todo y arde a saco. No hay mucho más.
#4 Pitchford *
#3 Y que en las zonas ganaderas de la península es donde siempre se le ha prendido fuego al monte para generar buenos pastos.

www.meneame.net/story/incendios-forestales-muerto-perro-acabo-rabia
