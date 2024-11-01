edición general
6 meneos
22 clics
Consorcio europeo alcanza 21,6% de eficiencia en células solares flexibles de perovskita con producción roll-to-roll

Consorcio europeo alcanza 21,6% de eficiencia en células solares flexibles de perovskita con producción roll-to-roll

En apenas 18 meses, el consorcio europeo PEARL, financiado por la Unión Europea, ha demostrado que las celdas solares de perovskita flexibles no son solo una promesa de laboratorio, sino una opción real para el mercado. Con avances en eficiencia, sostenibilidad y procesos industriales, este proyecto marca un punto de inflexión en la manera en que entendemos la generación solar.

| etiquetas: células solares flexibles de perovskita , eficiencia , produccion
5 1 0 K 73 tecnología
6 comentarios
5 1 0 K 73 tecnología
#1 Joaker
Este tipo de noticias me alegran el día. Necesitamos invertir en energía solar y baterias de almacenamiento.
2 K 31
sxentinel #2 sxentinel
#1 Todo lo que nos ayude a huir de los combustibles fósiles no renovables es un avance enorme.
1 K 19
#3 harverto
Europa necesita invertir en tecnología y volver a estar a la cabeza de la innovación industrial. Nos va el futuro en ello, si no queremos ser arrasados por China en lo económico y por Estados Unidos en lo político y militar.
0 K 11
#6 Sacapuntas
¿Y los chinos, qué dicen sobre ello?
0 K 10
SMaSeR #4 SMaSeR *
Mas que en la potencia, el secreto va a estar en la capacidad de integración en el entorno urbano y cosas como las células flexibles es un buen paso.
Llegara un momento en el que tendremos cristales fotovoltaicos muy avanzados y todas las casas y edificios de oficinas tendrán sus ventanas con ese material.
Ya es hora de invertir masivamente en el 2º " pero ".... sistemas de almacenamiento energético masivo y darles una vuelta de tuerca, no todo en esta vida son baterías.
0 K 7
Fumanchu #5 Fumanchu
#4 Si, pero te obligaran a que todo este conectado a tu móvil para proteger a los niños, en lugar decirte que queremos controlarte para que no te salgas de madre, deberiamos exigir sinceridad de acciones a la clase política.
0 K 6

menéame