El Consejo de Informativos mantiene el pulso contra la dirección de RTVE por el "sesgo y falta de rigor" de 'Mañaneros' y 'Malas lenguas'

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, de las acusaciones de "sesgo ideológico y falta de rigor" a los programas de Mañaneros 360 y Malas lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes". No obstante, sí está abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de qu