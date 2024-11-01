El Consejo de Informativos mantiene el pulso contra la dirección de RTVE por el "sesgo y falta de rigor" de 'Mañaneros' y 'Malas lenguas'

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, de las acusaciones de "sesgo ideológico y falta de rigor" a los programas de Mañaneros 360 y Malas lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes". No obstante, sí está abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de qu
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Qué"información" dió Mañaneros o Malas Lenguas que fuera falsa?
Un dicho muy común de Javier o Cintora es "jueguen ustedes mismos" eso es dar informaciones verdaderas, las opiniones de tertulianos de distintas tendencias y después"juzguen ustedes mismos"
RTVE solo tiene tiempo para desmentir los bulos de la fachoesfera, que son incesantes y con ello ya esta la derecha que se sube por las paredes