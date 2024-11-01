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El Consejo de Informativos mantiene el pulso contra la dirección de RTVE por el "sesgo y falta de rigor" de 'Mañaneros' y 'Malas lenguas'

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, de las acusaciones de "sesgo ideológico y falta de rigor" a los programas de Mañaneros 360 y Malas lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes". No obstante, sí está abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de qu

| etiquetas: consejo , informativos , rtve , sesgo , falta , rigor , mañaneros , malas , lenguas
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7 comentarios
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pedrario #1 pedrario
La información más beraz la tiene Javierito, no saben de qué hablan.
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#3 pozz
#1 Menudo bocachanlas el javierito este. :roll:
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alfre2 #5 alfre2
#1 vaya, que ahora resulta que Villarejo es una fuente fiable a la que hay que creer a pies juntillas. ¿Es eso? :troll:
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pedrario #6 pedrario
#5 No, pero ha aportado grabaciones y el Javierito ha reconocido su veracidad. Tienes acceso a internet, y hace nada inventaron una cosa llamada IA que ayuda a verificar información, te sugiero usarlo más a menudo, al menos, justo antes de comentar cosas.
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#2 javi618
El único sesgo que tienen Javier Ruiz y su equipo es estar sesgados hacia la Verdad, el compromiso con el Bien y la lucha contra las fuerzas fascistas. Y el que diga lo contrario es un sionista genocida ultracatólico.
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DonLenguita #7 DonLenguita
No todo vale, para cualquier bando. Presento "pruebas del sesgo" el CDI? Dió alguna muestra "objetiva" o solo manifestó su "opinión, válida como la opinión contraria.
Qué"información" dió Mañaneros o Malas Lenguas que fuera falsa?
Un dicho muy común de Javier o Cintora es "jueguen ustedes mismos" eso es dar informaciones verdaderas, las opiniones de tertulianos de distintas tendencias y después"juzguen ustedes mismos"
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#4 luckyy *
La basura del economista.
RTVE solo tiene tiempo para desmentir los bulos de la fachoesfera, que son incesantes y con ello ya esta la derecha que se sube por las paredes
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menéame