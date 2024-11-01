edición general
5 meneos
7 clics
Confusión de David Moreno de VOX: Confunde el Día Mundial del Agua con el Día Mundial del Vino en Almansa

Confusión de David Moreno de VOX: Confunde el Día Mundial del Agua con el Día Mundial del Vino en Almansa

“No vamos a estar presentes en el acto de la celebración del Día Mundial del Vino porque no tenemos nada que celebrar, ya que Emiliano García-Page es responsable de los recortes de agua y la falta de infraestructuras hídricas en Castilla-La Mancha”. A pesar de que Moreno criticaba la gestión del Gobierno regional, la celebración no tiene relación alguna con el vino, sino con un tema que afecta directamente a la sostenibilidad y planificación del agua en Castilla-La Mancha.

| etiquetas: almansa , david moreno , vox , agua , vino
4 1 0 K 67 politica
3 comentarios
4 1 0 K 67 politica
calde #1 calde *
Él quiere vino!!! :ffu:
1 K 36
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
A saber con qué se ducha el tipo este. :troll:
0 K 16
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
No confunde nada, el es Dios y convierte el agua en vino :troll:
0 K 13

menéame