Confusión de David Moreno de VOX: Confunde el Día Mundial del Agua con el Día Mundial del Vino en Almansa

“No vamos a estar presentes en el acto de la celebración del Día Mundial del Vino porque no tenemos nada que celebrar, ya que Emiliano García-Page es responsable de los recortes de agua y la falta de infraestructuras hídricas en Castilla-La Mancha”. A pesar de que Moreno criticaba la gestión del Gobierno regional, la celebración no tiene relación alguna con el vino, sino con un tema que afecta directamente a la sostenibilidad y planificación del agua en Castilla-La Mancha.