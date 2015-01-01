Conflicto de género no binario tras el despido de un trabajador de Perth de 63 años por referirse a un compañero como «él» en lugar de «elle» [EN]

Un hombre de 63 años de Perth (Australia) fue despedido de su trabajo tras referirse a un compañero no binario como «él» en lugar de «elle» ["he" en lugar de "they"]. La disputa legal estalló tras un curso de formación para directivos, cuando dijo «él» al presentar al compañero a los asistentes. Otro miembro del personal le corrigió y el hombre se disculpó ante el trabajador, hombre biológico que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Más adelante el afectado exigió disculpas por escrito, y al no darse, el hombre fue despedido.