Conflicto de género no binario tras el despido de un trabajador de Perth de 63 años por referirse a un compañero como «él» en lugar de «elle» [EN]

Conflicto de género no binario tras el despido de un trabajador de Perth de 63 años por referirse a un compañero como «él» en lugar de «elle» [EN]

Un hombre de 63 años de Perth (Australia) fue despedido de su trabajo tras referirse a un compañero no binario como «él» en lugar de «elle» ["he" en lugar de "they"]. La disputa legal estalló tras un curso de formación para directivos, cuando dijo «él» al presentar al compañero a los asistentes. Otro miembro del personal le corrigió y el hombre se disculpó ante el trabajador, hombre biológico que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Más adelante el afectado exigió disculpas por escrito, y al no darse, el hombre fue despedido.

Barney_77 #1 Barney_77 *
Condenados a la extinción como referente de civilización. Todos los derechos y todas las conquistas sociales que se han peleado y conseguido en los últimos 150 años tirados por la borda gracias a una interpretación sesgada y de parte. Gracias occidente. Lo que venga después será, como mínimo, igual a lo que quieres combatir.
Andreham #11 Andreham
#1 Blablabla te explico:

Si estás currando y llamas gordo o hijo de puta continuamente a una persona, te despiden?

Entonces. Si una persona te dice que no le trates de él, que le trates de elle, porque le sale de los mismísimos, y tú sigues erre que erre llamándole él porque por algún motivo has decidido hacer una cruzada personal de una gilipollez que no te afecta en absoluto... Verías mal que te despidieran?

En ambos casos estás faltando al respeto a otro compañero.

Ser educado no cuesta…   » ver todo el comentario
salchipapa77 #3 salchipapa77
En fin. Mongoladas caprichosas. Hay que decirle They en tercera persona en lugar de He. Y si no, te monta el pollo y a la puta calle.


Qué desasosiego
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
Darle relevancia a memeces como esta, es seguir el juego de distracción diseñado para enfrentar al vulgo entre sí. Introduciendo ideologías absurdas en la población han conseguido dos objetivos:
1. Desactivar a los partidos de izquierda, que las adoptado alegremente y hecho suyas, alienando así a gran parte de sus votantes tradicionales de clase obrera.
2. Agitar y movilizar a los sectores conservadores más retrógrados, que han aupado con su voto a las derechas más reaccionarías y radicales, cuando no hace tanto, estas eran apenas algo marginal.
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Gemini dice esto del medio

PerthNow.com.au es un medio de comunicación de Australia Occidental, propiedad de Seven West Media. Es el mayor editor de noticias de Australia Occidental y se centra en noticias locales de Perth, además de cubrir temas de deportes, entretenimiento, negocios y estilo de vida. El sitio web también es la versión en línea del periódico dominical The Sunday Times.

En Reddit, algunos usuarios critican el medio, describiéndolo como un "periódico sensacionalista de bajo esfuerzo" que a menudo reformula contenido de otras fuentes y redes sociales.

Posiblemente sea un cuento chino para la extrema derecha que se lo traga todo sin pensar.
#4 poxemita
Si quieres que te identifique con un pronombre específico tatuatelo en la puta frente, porque la gente no es adivina.
#15 Toponotomalasuerte
#4 ni nadie te va a juzgar por decirlo la primera vez ni por equivocarte. No lo entiendes y hay que explicártelo?
Más bien el señoro será un orangután de estos que les gustaba humillar hace años con el DNI.
Educación. Sabes lo que es?
#5 tednsi
No parece un medio serio, más bien un tabloide sensacionalista.
Narmer #8 Narmer
#5 No me sorprendería que esto lo publiquen para arengar a las tropas anti-woke. Si hemos de creer lo redactado y no vemos otra versión de la historia, es fácil alimentar la transfobia, ya que parece un despido injusto, pero lo más probable es que haya algo más.
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Y una genuflexión también...
#14 Toponotomalasuerte
#2 educación basta. Se que es difícil de entender entre orangutanes.
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96 *
Pues perdió una gran oportunidad de hacer una disculpa satírica bien elaborada por escrito xD

Si en Australia tienen dos dedos de frente, este despido será nulo o como coño lo llamen allí.
#10 Leon_Bocanegra
Esto no se lo cree nada más que el que quiera creerselo para vomitar su odio.
#9 beltraneja *
Esos se llevaban mal de antes y todos los que se toman como algo personal estás noticias embistiendo el trapo.

Si yo decido que no me gusta que me llamen margarita y prefiero marga a nadie le parece mal, como mucho me toman por loca pero no implican a todo un movimiento feminista donde cada cual tiene unas ideas.
