Conflicto de género no binario tras el despido de un trabajador de Perth de 63 años por referirse a un compañero como «él» en lugar de «elle» [EN]

Un hombre de 63 años de Perth (Australia) fue despedido de su trabajo tras referirse a un compañero no binario como «él» en lugar de «elle» ["he" en lugar de "they"]. La disputa legal estalló tras un curso de formación para directivos, cuando dijo «él» al presentar al compañero a los asistentes. Otro miembro del personal le corrigió y el hombre se disculpó ante el trabajador, hombre biológico que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Más adelante el afectado exigió disculpas por escrito, y al no darse, el hombre fue despedido.
| etiquetas: perth , no-binario
Si estás currando y llamas gordo o hijo de puta continuamente a una persona, te despiden?
Entonces. Si una persona te dice que no le trates de él, que le trates de elle, porque le sale de los mismísimos, y tú sigues erre que erre llamándole él porque por algún motivo has decidido hacer una cruzada personal de una gilipollez que no te afecta en absoluto... Verías mal que te despidieran?
En ambos casos estás faltando al respeto a otro compañero.
Ser educado no cuesta… » ver todo el comentario
Qué desasosiego
1. Desactivar a los partidos de izquierda, que las adoptado alegremente y hecho suyas, alienando así a gran parte de sus votantes tradicionales de clase obrera.
2. Agitar y movilizar a los sectores conservadores más retrógrados, que han aupado con su voto a las derechas más reaccionarías y radicales, cuando no hace tanto, estas eran apenas algo marginal.
PerthNow.com.au es un medio de comunicación de Australia Occidental, propiedad de Seven West Media. Es el mayor editor de noticias de Australia Occidental y se centra en noticias locales de Perth, además de cubrir temas de deportes, entretenimiento, negocios y estilo de vida. El sitio web también es la versión en línea del periódico dominical The Sunday Times.
En Reddit, algunos usuarios critican el medio, describiéndolo como un "periódico sensacionalista de bajo esfuerzo" que a menudo reformula contenido de otras fuentes y redes sociales.
Posiblemente sea un cuento chino para la extrema derecha que se lo traga todo sin pensar.
Más bien el señoro será un orangután de estos que les gustaba humillar hace años con el DNI.
Educación. Sabes lo que es?
Si en Australia tienen dos dedos de frente, este despido será nulo o como coño lo llamen allí.
www.dailymail.co.uk/news/article-14982043/non-binary-sacking-FWC-austr
www.skynews.com.au/lifestyle/trending/aussie-worker-fired-after-callin
Si yo decido que no me gusta que me llamen margarita y prefiero marga a nadie le parece mal, como mucho me toman por loca pero no implican a todo un movimiento feminista donde cada cual tiene unas ideas.