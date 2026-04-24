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Confirman que los 7 protagonistas de fatal accidente en Santiago de Chile son policías

Confirman que los 7 protagonistas de fatal accidente en Santiago de Chile son policías

Este viernes se confirmó que todos los ocupantes del vehículo que provocó un grave accidente de tránsito en Santiago de Chile forman parte de la policía de Carabineros. Entre ellos, el conductor, quien iba en estado de ebriedad y se encuentra detenido. El hecho se produjo pasadas las 3:00 de la mañana cuando un vehículo de Uber fue colisionado por el otro auto. La peor parte la sacó la pasajera del Uber, quien salió eyectada por el impacto y murió horas después en la ex Posta Central. En tanto, los 7 ocupantes del otro auto se dieron a la fuga.

| etiquetas: accidente , chile , policia , falle
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3 comentarios
11 1 0 K 147 actualidad
letra #1 letra *
La estatura moral de la policía, como siempre en su vida privada dando ejemplo y muestra de lo que son en realidad profesionalmente.
3 K 44
#2 Robe7064
Fue peor. El paco que iba manejando inventó que le habían robado el auto. Al menos lo pillaron.
2 K 34
tul #3 tul
otro aprendiz de carromero
1 K 24

menéame