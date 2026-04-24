Confirman que los 7 protagonistas de fatal accidente en Santiago de Chile son policías

Este viernes se confirmó que todos los ocupantes del vehículo que provocó un grave accidente de tránsito en Santiago de Chile forman parte de la policía de Carabineros. Entre ellos, el conductor, quien iba en estado de ebriedad y se encuentra detenido. El hecho se produjo pasadas las 3:00 de la mañana cuando un vehículo de Uber fue colisionado por el otro auto. La peor parte la sacó la pasajera del Uber, quien salió eyectada por el impacto y murió horas después en la ex Posta Central. En tanto, los 7 ocupantes del otro auto se dieron a la fuga.