Condenan al alcalde socialista de un pueblo de Gran Canaria por conducir ebrio triplicando la tasa máxima permitida de alcohol en sangre

El alcalde de Guía, en Gran Canaria, Alfredo Gonçalves (PSOE), ha sido condenado de conformidad este viernes a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a ocho meses de privación del permiso de conducir tras haber reconocido este viernes la comisión de un delito contra la seguridad vial al conducir triplicando la tasa máxima permitida de alcohol en sangre. Gonçalves dijo asumir «plenamente la responsabilidad de lo sucedido», si bien dejó claro que no piensa dimitir.