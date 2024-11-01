Condenados dos menores acusados de intentar asesinar a otro en Donostia

Dos menores involucrados en el intento de asesinato de otro menor en San Sebastián el pasado 13 de marzo, cuando la víctima salía del centro educativo en el que estudia, han sido condenados a distintas penas de internamiento en régimen cerrado. Cuando concluya el internamiento, ambos adolescentes deberán cumplir además un año de libertad vigilada y no podrán aproximarse a su víctima ni comunicarse con ella durante cuatro años y medio.