Condenados dos menores acusados de intentar asesinar a otro en Donostia

Dos menores involucrados en el intento de asesinato de otro menor en San Sebastián el pasado 13 de marzo, cuando la víctima salía del centro educativo en el que estudia, han sido condenados a distintas penas de internamiento en régimen cerrado. Cuando concluya el internamiento, ambos adolescentes deberán cumplir además un año de libertad vigilada y no podrán aproximarse a su víctima ni comunicarse con ella durante cuatro años y medio.
Normal que todos los delincuentes juveniles quieran vivir aquí.
Los hechos se habrían iniciado a raíz de los celos que uno de estos adultos sentía tras enterarse de que la víctima, compañero de colegio de su novia, intentaba "coquetear" con ella durante algunas clases. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, 15 días antes del ataque, la chica le había contado a su novio que un compañero de clase intentaba ligar con ella.
Esto provocó que el joven, supuestamente en un acto de venganza, tomara la decisión de presuntamente acabar con la vida de su compañero. Para eso, planeó el ataque con dos amigos, uno de ellos menor de edad, y consiguieron guantes de látex, pasamontañas y un cuchillo de cocina.