Condenado un hombre de 65 años por almacenar pornografía intantil que descargaba en una biblioteca pública de Oviedo

El hombre, de 65 años, acusado de almacenar pornografía infantil que descargó utilizando un ordenador de una biblioteca pública de Oviedo, ha reconocido este jueves las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Principado de Asturias y ha aceptado una condena que incluye la inhabilitación para trabajar o realizar actividades con personas menores de edad durante dos años. El 8 de junio de 2024, una empleada del centro observó que el acusado estaba visionando pornografía, sin que en ese momento pudiera concretar si era de adultos o de menores...
| etiquetas: pornografía infantil , descarga , biblioteca pública , pendrive