edición general
17 meneos
33 clics
Condenada a cadena perpetua la mujer que mató con setas venenosas a los padres y a la tía de su exmarido

Condenada a cadena perpetua la mujer que mató con setas venenosas a los padres y a la tía de su exmarido

Patterson fue declarada culpable en julio de 2025 por haber envenenado deliberadamente a estos familiares en una comida a la que los había invitado —como también había hecho con su exmarido, que rechazó el convite— y donde añadió setas altamente tóxicas (oronjas verdes o amanita phalloides) a un solomillo Wellington.

| etiquetas: asesinato , australia , setas venenosas
15 2 0 K 195 actualidad
7 comentarios
15 2 0 K 195 actualidad
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Me siento mal, me siento mal muy mal, creo que voy a morir, malditas setas, maldito cocinero, MUERO, MUERO!!
7 K 89
autonomator #5 autonomator
#2 ¡ Donde se ha visto comer sin pan ! ¿de donde eres tú, de Gibraltar?
4 K 59
mono #7 mono
#2 maldita tortilla
0 K 11
Kyoko #6 Kyoko
Bueno, existe el chiste de que todas las setas son comestibles... al menos una vez.

Ya más en serio, la seta en cuestión es bien conocida en toda Europa, incluida España y es la principal culpable de intoxicaciones (accidentales) por hongos. Por desgracia al parecer tiene un sabor agradable (no avisa).
En Cataluña es conocida como "farinera borda" y de lo primero que enseñan a un "boletaire" es que pinta tiene y las posibles confusiones.…   » ver todo el comentario
1 K 22

menéame