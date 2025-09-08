Condenada a cadena perpetua la mujer que mató con setas venenosas a los padres y a la tía de su exmarido

Patterson fue declarada culpable en julio de 2025 por haber envenenado deliberadamente a estos familiares en una comida a la que los había invitado —como también había hecho con su exmarido, que rechazó el convite— y donde añadió setas altamente tóxicas (oronjas verdes o amanita phalloides) a un solomillo Wellington.
| etiquetas: asesinato , australia , setas venenosas
Ya más en serio, la seta en cuestión es bien conocida en toda Europa, incluida España y es la principal culpable de intoxicaciones (accidentales) por hongos. Por desgracia al parecer tiene un sabor agradable (no avisa).
En Cataluña es conocida como "farinera borda" y de lo primero que enseñan a un "boletaire" es que pinta tiene y las posibles confusiones.… » ver todo el comentario