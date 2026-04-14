Condena unánime al ataque de la placa en memoria de Xabier de Frutos en Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona ha condenado este 14 de abril en comisión de Presidencia "los actos vandálicos reiterados perpetrados contra el tropezón en memoria de Xabier de Frutos, así como cualquier acción que atente contra los espacios y símbolos de memoria democrática". Las declaraciones llegan tras el ataque contra la placa colocada este sábado 11 de abril en memoria de este pamplonés asesinado en 1936. La placa o tropezón se colocó dentro de los actos de homenaje a los navarros asesinados por la represión franquista.