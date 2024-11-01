La Comunidad de Madrid responde a las aglomeraciones de viajeros asegurando que su Metro es “el mejor del mundo”

El plan alternativo a la situación actual de aglomeraciones en Metro de Madrid se limitará a una nueva lanzadera entre Moncloa y Ciudad Universitaria y a que operen los mismos trenes que había hace un año. Esas son las únicas novedades que ha confirmado el Gobierno de Ayuso este jueves, durante su comparecencia para explicar los problemas que está sufriendo el suburbano madrileño y detallar sus planes para mitigarlos.