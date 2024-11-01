edición general
La Comunidad de Madrid responde a las aglomeraciones de viajeros asegurando que su Metro es “el mejor del mundo”

El plan alternativo a la situación actual de aglomeraciones en Metro de Madrid se limitará a una nueva lanzadera entre Moncloa y Ciudad Universitaria y a que operen los mismos trenes que había hace un año. Esas son las únicas novedades que ha confirmado el Gobierno de Ayuso este jueves, durante su comparecencia para explicar los problemas que está sufriendo el suburbano madrileño y detallar sus planes para mitigarlos.

crob
Los mejores metros, los de Madriz
No sé por qué ya me lo temía

Verdaderofalso
Poco han viajado para decir semejante estupidez

mcfgdbbn3
¿Qué métricas usan? Si es en usabilidad se lo compro, porque no hay interlineados y está todo más o menos bien indicado. Si es en accesibilidad no, porque el de BCN tiene todas las estaciones accesibles. Si es en número de trenes tampoco porque en muchos otros metros hay más trenes y menos aglomeraciones. Si es en extensión de la red tampoco lo compro porque la red de metro no llega a muchos sitios (Perales del Río, Mejorada del Campo, Alcalá de Henares, Parla...) y faltan muchas líneas.

oceanon3d
#3 La que tienen ahí abajo colgada.

rodriarevalo
Pues por la mañana yendo al curro no lo parece. Veo cerdos en camiones yendo al matadero en la carretera que viajan con mas dignidad que la gente que veo en el metro cada dia. Y olvidate de pillar un asiento nunca. La gente corre no sea que se siente otro, les falta balearse por los asientos.

Diazepunk
A beautiful Metro, tremendous Metro we have I gotta tell ya


