La Comunidad de Madrid condenada a pagar 450.000 euros por romper unilateralmente el convenio de educación infantil con Rivas durante la pandemia

Durante el confinamiento, la Comunidad de Madrid había emitido inicialmente una orden decretando el teletrabajo para el personal docente y sugiriendo a los centros educativos que establecieran un modelo de enseñanza online. Sin embargo, la Consejería decidió que sus escuelas infantiles de titularidad autonómica y las concertadas interrumpieran sus clases y envió a sus trabajadoras a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).