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Qué es la computación fúngica: los hongos como alternativa al silicio para procesar información con un impacto ambiental mucho menor

La computación fúngica es un campo emergente de la biotecnología y la informática que utiliza redes de hongos vivos (micelio) para procesar información, en lugar de usar silicio y electrones. La computación fúngica aprovecha las propiedades biológicas, químicas y eléctricas de los hongos para realizar cálculos, detectar cambios ambientales o actuar como memorias biológicas. Desde los años 70 se sabe que los hongos tienen propiedades similares a las de las neuronas, y en los años 90 ya se cultivaron neuronas para controlar robots simples.

| etiquetas: computación , fúngica , hongo , silicio , neurona , robot , electrón
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3 comentarios
6 1 0 K 88 ciencia
#2 eqas
Seguid con esas investigaciones y haremos realidad The Last of Us :-)
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Rixx #3 Rixx
Mis pieses son centros de datos
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menéame