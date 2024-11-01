Qué es la computación fúngica: los hongos como alternativa al silicio para procesar información con un impacto ambiental mucho menor

La computación fúngica es un campo emergente de la biotecnología y la informática que utiliza redes de hongos vivos (micelio) para procesar información, en lugar de usar silicio y electrones. La computación fúngica aprovecha las propiedades biológicas, químicas y eléctricas de los hongos para realizar cálculos, detectar cambios ambientales o actuar como memorias biológicas. Desde los años 70 se sabe que los hongos tienen propiedades similares a las de las neuronas, y en los años 90 ya se cultivaron neuronas para controlar robots simples.