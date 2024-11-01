edición general
Si compras un iPhone 17 en España, tendrás dos horas menos de batería que en EEUU

Los nuevos iPhone 17 se hicieron oficiales el pasado 9 de septiembre en la keynote 'Awe Dropping'. Estos móviles de la manzana han venido cargados de novedades, tanto en el diseño como en el software, no obstante, la diferencia más notable entre dichos teléfonos es que aunque el iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max vienen con soporte exclusivo para las tarjetas eSIM, en Europa solo se pueden adquirir dichos móviles con tarjeta SIM física, por lo tanto, esto significa que los iPhone 17 tienen menos batería que los vendidos en EEUU.

Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Y si lo usas en canarias, encima se descargará una hora antes.
5 K 70
#5 Leon_Bocanegra
#3 venía a esto. Positivo y me voy.
1 K 24
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

o despues xD
1 K 26
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues te pillas otra marca que eso no pase. Mira que es fácil.
2 K 38
Pacman #2 Pacman
#1 sin manzana?

/chillido infrasonico
1 K 22
arturios #11 arturios
Irrelevante a más no poder.
0 K 11
#7 guixOS
El titular podría haber sido simplemente "El iPhone 17 en Europa no tendrá eSIM"
Y luego, si quieren pueden elaborar que eso afectará a la vida de la batería.
0 K 6
#8 pcmaster
#7 Supongo que se han centrado en lo de la batería porwe es lo que realmente notará el usuario. En el día a día de la sim o esim ni te acuerdas.
1 K 27
Khadgar #9 Khadgar
#7 El iPhone 17 en Europa sí tiene eSIM. Lo que pasa es que también tiene soporte para tarjetas SIM, por eso la batería es un poco más pequeña.
1 K 26
Morrison #10 Morrison
#7 El SIM o eSIM no es relevante (el servicio lo vas a tener igual, además de que van a tener las dos cosas), lo importante es que va a tener una batería más pequeña, que si que va en perjuicio del usuario.
0 K 10
alcama #4 alcama
No se quien querria comprar un movil estadounidense , si apoyan el genocidio israelí.
Comprar productos estadounidenses te convierten en complice de la muerte de niños
0 K 5

