Si compras un iPhone 17 en España, tendrás dos horas menos de batería que en EEUU

Los nuevos iPhone 17 se hicieron oficiales el pasado 9 de septiembre en la keynote 'Awe Dropping'. Estos móviles de la manzana han venido cargados de novedades, tanto en el diseño como en el software, no obstante, la diferencia más notable entre dichos teléfonos es que aunque el iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max vienen con soporte exclusivo para las tarjetas eSIM, en Europa solo se pueden adquirir dichos móviles con tarjeta SIM física, por lo tanto, esto significa que los iPhone 17 tienen menos batería que los vendidos en EEUU.