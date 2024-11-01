·
5
meneos
167
clics
Comparativa del tamaño de tiburones
Comparativa del tamaño de tiburones, vivos y extintos.
|
etiquetas
:
tiburon
,
tamaño
,
comparación
4
1
0
K
63
cultura
6 comentarios
4
1
0
K
63
cultura
#2
keizal
*
El megalodon era tremendo.
0
K
20
#5
Marisadoro
Se vería de un vistazo en una sola ilustración.
El formato video no es el mejor para representar datos estáticos (a no ser que el objetivo sea gastar tiempo y ancho de banda)
0
K
12
#1
MoñecoTeDrapo
Faltarían los exblancos y los exrosados
0
K
11
#3
manualmenara
IA? Me suena a comparativa de tamaño de submarinos
0
K
9
#6
pcmaster
#3
Sí, pero submarinos naturales.
0
K
20
#4
maspipinobreve
*
Puede un tiburón gordo penetrar a un Comandante de Marinaflor en acto de servicio para la OTAN? Relacionada www.meneame.net/go?id=4092157
Relacionada
www.meneame.net/go?id=4092157
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
