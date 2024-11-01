edición general
Cómo wikipedia sobrevive mientras el resto de internet se resquebraja [ENG]

Cómo wikipedia sobrevive mientras el resto de internet se resquebraja [ENG]

Cómo la enciclopedia más grande del mundo se convirtió en la fuente de información mas fiable de la web, pero ahora está bajo ataque de la derecha, los multimillonarios tecnológicos y la IA

jonolulu
#4 Cómo lleva una tilde como un castillo, por que sí plantea una pregunta aunque no lleve los signos de interrogación.
Torrezzno
#8 #7 curioso, gracias por el aporte
ChatGPT
#0 la falta de tilde del “cómo” hace muy raro el titular
Torrezzno
#2 me has hecho dudar, creo que no lleva tilde ya que la oración no es una exclamación ni una pregunta
ChatGPT
#4 pues yo se lo habría casacado, son ella me suena rarísimo.

Me la envainó! :troll:
Pertinax
#4 En realidad sí lo es, en la entradilla está escrita correctamente, con tilde.
Torrezzno
Wikipedia is resilient because its boring. Buen artículo de The Verge

Este párrafo es brutal:

Es lo que Google pone en la parte superior de los resultados de búsqueda, que de otro modo estarían inundados de anuncios y spam, lo que citan las plataformas sociales cuando se dignan a corregir teorías de conspiración, y lo que las empresas de IA rastrean en su búsqueda continua para lograr que sus modelos dejen de regurgitar información confusa.
kevers
La virgen, el artículo es más largo que un día sin pan. Lo he dejado a la mitad y ahora, después de quejarme, sigo leyendo... o no, ya veré.
Esku
" se convirtió en la fuente de información mas fiable de la web"
Os sorprenderia la cantidad de gente que duda de la veracidad de la Wikipedia por algo que habra pasado en algun momento de manera puntual o habran escuchado pero que no pueden constatar. Conozco una periodista retirada entra ellas, pero la muchacha tiene una piedra en la cabeza como para darle de comer aparte.
yarkyark
#3 No tienes que ir muy lejos. Aquí mismo, en meneame, cuando les pones una dato de la wikipedia que no coincide con su ideología digan que la wikipedia es una mierda y no es fiable.
ChatGPT
#6 de toda l vida es la Fachipedia xD
