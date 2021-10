¿Como seria un país sin partidos políticos?

Alguna vez alguien expuso esta pregunta, y la verdad, viendo que es un cuestionamiento a temporal, se aplica perfectamente ahora, me refiero a Simone Weil, que alguna vez analizo esto y llega a la conclusión de que los partidos políticos no son la voz del pueblo ni nada de eso, si no mas bien la búsqueda de poder del mismo partido. Aun que no es una opinión absoluta, si es generalizada en toda latino américa.