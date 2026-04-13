Cómo parar a Israel ya sin armas

Han dicho que ellos no pararán. Probablemente tú también creas que lo que está haciendo el gobierno de Israel se parece a lo que hicieron los nazis. Y posiblemente también te preguntes por qué lo estamos permitiendo. Porque esto se podría parar y sin armas. Hoy resulta más evidente que antes, debido a la relevancia estratégica del estrecho de Ormuz.

La solución no es apoyar a EEUU para que lo abran, como sugieren algunos medios. Existía un acuerdo claro con condiciones, y una de ellas era el cese de los ataques contra el Líbano (con objetivos sanitarios y periodistas, como hicieron en Gaza, por cierto). Israel está incumpliendo el acuerdo.

La solución es más simple: hay que cortar todas las relaciones comerciales con el Estado genocida. Tan simple como eso. Quien no lo haga está siendo cómplice de crímenes de lesa humanidad. Y si los líderes no lo hacen, lo podemos forzar, manifestándonos. Pedro Sánchez está siendo valiente, aunque con más de dos años de retraso, después de mantener "el derecho de Israel a defenderse" durante meses y seguir exportando armas. Más vale tarde que nunca. Y la razón es que ha entendido cuál es la opinión de la mayoría en España y le conviene seguirla. De momento con palabras, pero debe ser también con hechos. Hay una solución y está en nuestra mano. Que no nos preguntemos dentro de unos años por qué lo permitimos o si podíamos haber hecho algo más para evitarlo.