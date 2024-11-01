Mike Benz es ex subsecretario adjunto en el Departamento de Estado de EE. UU. y actual director ejecutivo de la Foundation for Freedom Online. Benz analiza cómo las agencias de inteligencia utilizan "organizaciones no gubernamentales" (ONG) para secuestrar la sociedad civil de otros estados, y cómo Estados Unidos y sus socios tomaron el control de Ucrania. Benz también ha concedido entrevistas a Tucker Carlson, Joe Rogan, Russel Brand y otros.