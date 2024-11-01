edición general
Cómo las ONG y la CIA se adueñaron de Ucrania

Mike Benz es ex subsecretario adjunto en el Departamento de Estado de EE. UU. y actual director ejecutivo de la Foundation for Freedom Online. Benz analiza cómo las agencias de inteligencia utilizan "organizaciones no gubernamentales" (ONG) para secuestrar la sociedad civil de otros estados, y cómo Estados Unidos y sus socios tomaron el control de Ucrania. Benz también ha concedido entrevistas a Tucker Carlson, Joe Rogan, Russel Brand y otros.

Resumen de este envío y de los comentarios de este envío: los nativos inferiores no son capaces de alcanzar el progreso y la modernidad por sí mismos, y por eso deben ser tutelados por las razas superiores. Dejados a su suerte, esos pobres pueblos privados de sus leyes se hundirían en la pereza y la molicie. Necesitan ser guiados, con mano firme por las naciones imperiales, de modo que puedan salir de su inferioridad. Sólo de esa manera serán capaces de acercarse a la modernidad del s. XIX y disfrutar de los beneficios del comercio internacional. ¡Viva Cecil Rhodes! ¡Viva el Rey Leopoldo! ¡Viva el Estado Libre del Congo! :troll:
#8 Resumen de tu comentario:
Voy a intentar distraer a los meneantes para que no vean un vídeo donde un ex subsecretario adjunto en el Departamento de Estado de EE. UU. explica cómo manipula EEUU al resto del mundo a través de la CIA y de ONGs.
Aporta información detallada sobre la implicación en Ucrania y así destruye el relato con el que los NAFOs nos intentáis manipular.
Por qué no te vas con mytos y la profesora al frente y dejáis de vomitar propaganda NATO?
Los otanejos están tardando en tumbarla. Hoy no madrugan
#3 admiro que seas capaz de haber visto, meneado y comentado un vídeo de una hora y diez minutos en menos de doce, al igual que otros no menos fieles “no putinistas”

Eso sí, luego te quejas de “la batalla por el relato” y eres el más fiero guerrero de tu trinchera, entrañable.
#4 Ni un minuto he visto, pero no soy ignorante a la temática del video.
De hecho todo aquel que de verdad estuviera interesado en lo que ha pasado en Ucrania, sabe desde hace tiempo que la mayoría del pueblo ucraniano lo han manipulado a base de bien.

Ha pasado en Georgia, Yugoslavia, Kirguistán...

youtu.be/VJ0FNy-oaYk?si=T-RY0J4MOBab8zh2
donde dice que se haya visto el vídeo, o comenta algo del contenido del mismo?
Ya ni lees antes de replicar e intentar dejar en ridículo a otros de manera penosa?
abcnews.go.com/International/cia-helped-rebuild-ukraine-intelligence-r

How the CIA and Ukrainian intelligence secretly forged a deep partnership
Súper gordo lo que explica el invitado. Voy por la mitad del vídeo y es de locos.
#7 Pues te falta lo peor: la segunda mitad. Donde explica cómo la CIA financió la Ukraine Crisis Media Center, una ONG que agrupaba a diversas más, para obligar a Zelenski a incorporar a Ucrania en la OTAN, alejándose de las conversaciones de entendimiento con Rusia y prohibiendo revisar los acuerdos alcanzados hasta su elección en 2019 con Occidente.
Vídeo un poco largo (más de 1 h.), pero que vale la pena ver para entender los orígenes de la guerra en Ucrania.
