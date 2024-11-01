Cómo las ONG y la CIA se adueñaron de Ucrania

Mike Benz es ex subsecretario adjunto en el Departamento de Estado de EE. UU. y actual director ejecutivo de la Foundation for Freedom Online. Benz analiza cómo las agencias de inteligencia utilizan "organizaciones no gubernamentales" (ONG) para secuestrar la sociedad civil de otros estados, y cómo Estados Unidos y sus socios tomaron el control de Ucrania. Benz también ha concedido entrevistas a Tucker Carlson, Joe Rogan, Russel Brand y otros.
Voy a intentar distraer a los meneantes para que no vean un vídeo donde un ex subsecretario adjunto en el Departamento de Estado de EE. UU. explica cómo manipula EEUU al resto del mundo a través de la CIA y de ONGs.
Aporta información detallada sobre la implicación en Ucrania y así destruye el relato con el que los NAFOs nos intentáis manipular.
Por qué no te vas con mytos y la profesora al frente y dejáis de vomitar propaganda NATO?
Eso sí, luego te quejas de “la batalla por el relato” y eres el más fiero guerrero de tu trinchera, entrañable.
De hecho todo aquel que de verdad estuviera interesado en lo que ha pasado en Ucrania, sabe desde hace tiempo que la mayoría del pueblo ucraniano lo han manipulado a base de bien.
Ha pasado en Georgia, Yugoslavia, Kirguistán...
youtu.be/VJ0FNy-oaYk?si=T-RY0J4MOBab8zh2
Ya ni lees antes de replicar e intentar dejar en ridículo a otros de manera penosa?
How the CIA and Ukrainian intelligence secretly forged a deep partnership