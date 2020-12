Su testimonio helaba el corazón. Procedía de uno de los verdugos que asesinaron a personas a sangre fría por no someterse a una ideología criminal. Shehroze Chaudhry era el personaje clave en el podcast ‘Caliphate’, publicado por The New York Times, un ejemplo de cómo el mejor periodismo podía adaptarse a nuevos formatos. Chaudhry era también un impostor.