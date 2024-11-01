Cómo hackear un reloj de pulsera Casio F-91W para que permita el pago sin contacto NFC [Eng]

Llevando la capacidad de pago sin contacto NFC a un verdadero clásico. Como nerd empedernido , he usado un CASIO F-91W desde que aún tenía granos en la cara. Este legendario reloj adorna las muñecas de aficionados a la tecnología de todo el mundo con su elegante diseño, robusta construcción y una impresionante duración de batería (se dice que dura unos 7 años ). Se convirtió en un símbolo de la revolución de los relojes digitales a partir de los años 80 con la adopción del cuarzo.