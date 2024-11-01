Cómo la Guerra del Opio sigue controlando la política exterior de China (ing)  

¿Por qué China es tan hipersensible con respecto a la soberanía? ¿Por qué Pekín reacciona con tanta fuerza ante las «lecciones» occidentales sobre comercio y derecho internacional? Para comprender la China moderna, hay que remontarse 180 años atrás. Este vídeo explora cómo el trauma de las Guerras del Opio (1839-1860) creó una doctrina defensiva permanente en la política exterior china. Desde los «tratados desiguales» hasta las ruinas del Antiguo Palacio de Verano, analizamos por qué el «siglo de la humillación» no es solo historia antigua...