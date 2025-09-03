Cómo los grandes bancos manipularon el Euríbor y qué pueden reclamar los afectados: historia, sentencias y claves para 2025

Durante años, varios bancos internacionales manipularon el Euríbor, afectando a millones de consumidores y empresas en la eurozona. El artículo recopila las decisiones clave de la Comisión Europea y los tribunales, explica cómo se puede reclamar en España y resume el impacto para quienes tengan o hayan tenido hipoteca variable. ¿Conseguirán los afectados resarcirse o todo quedará en sanciones históricas?