Cómo los grandes bancos manipularon el Euríbor y qué pueden reclamar los afectados: historia, sentencias y claves para 2025

Durante años, varios bancos internacionales manipularon el Euríbor, afectando a millones de consumidores y empresas en la eurozona. El artículo recopila las decisiones clave de la Comisión Europea y los tribunales, explica cómo se puede reclamar en España y resume el impacto para quienes tengan o hayan tenido hipoteca variable. ¿Conseguirán los afectados resarcirse o todo quedará en sanciones históricas?

Malinke #2 Malinke
Leyendo todo por arriba buscando nombres de los bancos, sobre todo España, y sólo sale CaixaBank, ¿no hubo más?
#1 ombresaco
Hace poco aprendí este concepto:
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Goodhart

Creo que llevamos años haciéndonos trampas al solitario
#3 Selection
#1 No sólo es que estemos haciendo trampas, es que la Moneda Fiat es probablemente el mayor robo de la historia de la humanidad.

Y todos nosotros estamos siendo robados todos los días y no nos damos ni cuenta.
ElRelojero #4 ElRelojero
Que devuelvan ya el dinero de la cláusula suelo, cabrones.
