Cómo Estados Unidos se destruyó a sí mismo pidiendo préstamos a China: el día en que China se convirtió en el banquero de Estados Unidos (ING)  

En 1842, Gran Bretaña obligó a China a firmar tratados humillantes y a pagar enormes reparaciones de guerra. Hoy en día, China posee más de 850 000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, lo que la convierte en uno de los mayores acreedores de Estados Unidos. Esta es la historia no contada del mayor cambio económico de la historia. Este vídeo revela cómo China pasó de estar en bancarrota por culpa de las potencias occidentales a convertirse en el banquero de Estados Unidos. Exploramos la crisis de Nixon de 1971 que...