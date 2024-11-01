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Cómo elegir un portátil gaming barato y no morir en el intento

No todos disponemos de un gran presupuesto para comprar el mejor portátil gaming del mercado. Por otro lado, es posible que simplemente no quieras gastar una pequeña fortuna en un portátil. Por eso, sabemos que hay mucha gente que quiere encontrar un portátil gaming que sea asequible pero que a la vez les apañe bien para jugar a la mayoría de sus juegos. Lo cierto es que aunque esta generación ha visto un fuerte aumento en el rendimiento y los precios de los ordenadores, sigue habiendo modelos fantásticos a precios asumibles.

| etiquetas: portátil , gaming , laptop , computadora
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2 comentarios
2 1 1 K 19 tecnología
frankiegth #1 frankiegth *
Los PCs portátiles "Gaming" no solo son carísimos sino que por temas de temperatura que a la larga son incapaces de disipar se estropean muchísimo antes fuera de garantía que casi cualquier PC portatil más enfocado a la ofimática.

Reparar los portátiles "Gaming" sufre el tabú de encontrar verdaderos "servicios técnicos" con experiencia y profesionalidad, y ni siquiera los servicios técnicos "oficiales" en garantía tienen porque cumplir esa premisa.
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Don_Pixote #2 Don_Pixote
si no te importan los graficos ultra con sombritas en el agua... comprate una play y deja que optimizen los juegos por ti
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menéame