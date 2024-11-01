Cómo elegir un portátil gaming barato y no morir en el intento

No todos disponemos de un gran presupuesto para comprar el mejor portátil gaming del mercado. Por otro lado, es posible que simplemente no quieras gastar una pequeña fortuna en un portátil. Por eso, sabemos que hay mucha gente que quiere encontrar un portátil gaming que sea asequible pero que a la vez les apañe bien para jugar a la mayoría de sus juegos. Lo cierto es que aunque esta generación ha visto un fuerte aumento en el rendimiento y los precios de los ordenadores, sigue habiendo modelos fantásticos a precios asumibles.